Umut Kaya resmen ayrıldı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Umut Kaya defteri resmen kapandı. İki sezon önce Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer olan Umut Kaya ile dün resmen yollar ayrıldı ve Kaya’nın Fethiyespor ile anlaştığı öğrenildi.

Devre arasında Fatih Özcan’ın istifasının ardından yaşanan süreçte ayrılık talebini ileten Umut Kaya devre arasındaki çalışmalara katılmamış ve kulüp arayışına geçmişti.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu istenen bonservis bedeli nedeni ile uzun süredir çalışmalara katılmayarak takım arıyordu. Son olarak Fethiyespor’dan gelen teklifi Çorum FK yönetiminin kabul etmesi üzerine dün sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen Umut Kaya’nın bugün Fethiyespor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.