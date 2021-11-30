Umutlandıran kare

HALİL ÖZTÜRK

Liderin 7 puan gerisinde kaldık. Son dört maçımızdan beraberlik ile ayrıldı.

Büyük hedeflerle başladığımız sezonda şu anda istediğimiz yerde kesinlikle değiliz. Bunlar olumsuz durumlar. Hekimoğlu deplasmanında izlediğim Çorum FK’nın futbolu kadar maç sonunda gördüğüm bu kare beni daha fazla umutlandırdı.

Böylesine zorlu bir deplasmandan bir puanla dönmemize karşın maç sonunda sahadaki futbolcuların kendilerini yerlere bırakması ve üzüntüleri gelecek adına son derece önemli diye düşünüyorum. Umarım bu inanç ve isteği ligin kalan maçlarında da devam ettirirler.