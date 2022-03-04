Umutlanmak istiyoruz

Çorum FK ligin 28. hafta maçında bugün saat 14’de Şehir Stadyumunda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.

Ligde üst üste iki maçını kaybederek play-off potası dışında kalan Çorum FK 13 futbolcusunun olmadığı maçta hafta sonunda Sarıyer deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönerek haftayı bir puanla kapattı.

Bu maça alınan bir puanın morali ve hafta içinde sakatlar ve cezalılarında dönmesi ile Etimesgut Belediyespor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Emre, Muhsin, Hasan Hüseyin ve Serkan ile kırmızı kart cezalısı Hakkı Can forma giyemeyecekler..

Kırmızı Siyahlı takım play-off yarışının içinde olmak ve kaybettiği avantajı geri almak için sahasında oynayacağı bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncesi yok.

Konuk Etimesgut Belediyespor ise ligin ikinci yarısındaki çıkışı ile alt sıralardan uzaklaştı ve kendine üstlerde yer bulmak istiyor. Hafta sonunda evinde grubun iddialı takımı Afyonspor’u 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Etimesgut Belediyespor takımıda bugün kazanarak üst sıralara iyice yaklaşmak amacında.

Çorum FK- Etimesgut Belediyespor maçını İzmir bölgesinin tecrübeli hakemi Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.