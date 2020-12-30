UMUTlar SiNAN ile tazelendi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ilk yarının evindeki son maçında Gümüşhanespor önünde ilk yarının son beş dakikasında golcüsü Sinan Kurumuş’un attığı üç golle maçı kopardı ve kaptan Umut’un son dakikalardaki golü ile sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Hafta sonunda Zonguldak Kömürspor deplasmanından son dakika golü ile 1-0 mağlup ayrılan Çorum FK, üç futbolcu ile yolların ayırmasının ardından maça farklı bir başlangıç yaptı. Sol bekte forma giyen Nafican’a sol önde forma veren Teknik Direktör İsmet Taşdemir Mehmet Sedef’i sol beke çekerken stoperde ise hastalıktan kurtulan Eren Tokat’a forma verdi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Çorum FK 7. dakikada Kerem Çağatay ile direğe takıldı. Sonraki bölümde topa daha çok sahip olsada pozisyon bulmakta zorlanan kırmızı siyahlılar ilk yarının son beş dakikasında golcü Sinan’ın üç golü ile bir anda maçı 3-0’a getirdi.

İkinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde Gümüşhanespor maça ortak olmak için önde baskı yaparak Çorum FK’yı hataya zorladı. Bu bölümde kırmızı siyahlı takım topa sahip olmaya başardı ve rakibi önde tutarak pozisyon vermedi. Son yarım saatlik bölümde ise Teknik Direktör İsmet Taşdemir hem Sarıyer maçına bazı isimleri dinlendirmek ve kadrodaki isimleri görmek için değişiklikler yaptı.

Son bölümde rakibin umudunu bitirdiği anlarda ise kontrollü oynayan Çorum FK’da gol perdesini kaptan Umut kapattı ve sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı siyahlı takım hem üç puanın sahibi oldu hemde moral buldu.

