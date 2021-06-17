Umutlar tükendi

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Çimentospor, Kayseri Talasgücü Belediyespor deplasmanında beş dakika içinde yediği iki golle 2-0 mağlup olarak umutlarını tüketti.

Temsilcimiz yoğun rağmun altında oynanan maçta beklenenden çok kötü bir futbol ortaya koyarken aynı kötü performansı karşılaşmanın hakem üçlüsüde gösterdi.

İlk maçta evinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesitakımını ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 2-1 yenerek iyi başlangıç yapan Çimentospor hafta sonunda Kayseri MR Grup FK deplasmanında iyi mücadele ettiği ve pozisyonlar bulduğu maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Bu maçta aldığı mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu futbol ile beğeni toplayan Çimentospor iki gün kampta kaldığı Kayseri’de Talasgücü maçına hazırlandı. Maç öncesinde başlayan yoğun yağmur yağışı maç boyunca devam etti.

Buna rağmen ağırlaşmayan bir zeminde oynanan maça Çimentospor orta saha ve hücumda inanılmaz hatalar ile başladı. Pozisyon bulmakta zorlanan temsilcimiz kalesinde ise pozisyonlar verdi. Ev sahibi takım ise önde baskı kurarak Çimentospor’u hataya zorladı. Bir yan topta kalecinin hatası sonucunda gelen ilk golün hemen ardından çıkarkep kaptıralan topla kalesinde ikinci golü gören Çimentospor moral olarak büyük çöküş yaşadı.

İkinci yarıda rakibin kapanarak kontrataklarla çıkma isteğine temsilcimiz son bölüm haricinde fazla izin vermedi. Buna karşın hücumda hiç bir şey üretemeyen Çimentospor bulduğu pozisyonlarda ise maçın hakem üçlüsünü geçmekte zorlandı.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Talasgücü Belediyespor gruptaki ilk gollerini ve ilk puanlarını alırken üç puana yükseldi. Çimentospor ise ikinci deplasman maçından da puansız dönerek üç puanda kaldı ve zirve umutlarını tamamen bitirdi.

24. dakikada orta alanda yapılan baskı sonucunda kaptığı topla Emre’nin ara pasında hareketlenen ceza sahasına kadar girdi rakibinde kurtulduktan sonra yerden sert vurdu top direğin dibinden az farklu auta gitti.

30. dakikada sol kanattan ceza taç çizgisine yakın noktadan kazanılan faul atışında Turgay’ın ortasında Talasgücü Belediyespor’un altı pasta ortasında kaleci Mehmet hatalı çıktı topa dokunamadı Abdulkadir kafa vuruşu ile topu Çimentospor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada orta alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Talasgücü Belediyespor atağında Ali’nin çıkarken kaptırdığı topla Abdulkadir topla ceza yayına kadar elini kolunu sallıyarak gelde yerden çok kötü vurdu kaleci Mehmet köşeden ağlara giden topa dokunamadı ve skor bir anda 2-0 oldu.