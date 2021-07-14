Üniversite öğrencisi canına kıydı

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün üniversitesi öğrencisi ilaç içerek canına kıydı.

Olay bugün 14.00 sularında Bahçelievler Şenyurt 6.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bunalıma gören üniversite öğrencisi Erol Ö, ilaç içerek yaşamına son verdi. Erol Ö'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gencin kesim ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 18:18