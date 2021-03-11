Üniversiteli Çorumsporlular’dan örnek davranış

MURAT KARASU

Yaptıkları örnek çalışmalarla dikkat çeken Üniversiteli Çorumsporlular son olarak ÇKF Store’den aldıkları ürünleri Bayat Tepekutuğun köyünde okul öğrencilerine dağıttılar.

Üniversiteli Çorumspor’lular taraftar grubu tarafından yapılan uygulamada Çorum FK Store’den kulübe destek amaçlı alınan atkı ve berelerden oluşan hediyeler Bayat İlcesi Tepekutuğun köyü okulundaki öğrencilere hediye edildi. Grup üyeleri hem kulüplerine destek olmak hemde Çorumspor sevgisini çocuklara aşılamak amacı ile yaptıkları bu uygulamaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirttiler.

Bu tür sosyal sorumluluk projeleri hem Çorumspor sevgisinin yayılmasına hemde kulübe ekonomik katkı sağlanması adına son derece önemli.