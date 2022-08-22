Urfa hazırlığı başladı

Çorum FK yeni sezonun ilk haftasında Şanlı Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

16 Temmuz’da tesislerde başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk dört haftalık etabını Çorum’da sürdüren kırmızı siyahlılar daha sonra 9 günlük kamp için Bolu’ya gitti.

Bolu’da iki hazırlık maçı yapan ve 18 Ağustos cuma günü Kocaelispor ile oynadığı hazırlık maçının ardından üç gün izin verilen kırmızı siyahlı takım dün akşam saat 17’de tesislerde toplandı.

Teknik Direktör Mert Nobre’nin izinli olması nedeni ile teknik ekibin yönetiminde saat 18’de yeni sezonun ilk maçında oynayacağı zorlu Urfaspor maçının hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı takım toplu olarak yapılan ısınma koşusunun ardından çabuk kuvvet hareketleri ile sona erdi.

Çorum FK, Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün sabah saat 10 ve akşam saat 18’de yapacağı iki antrenmanla sürdürecek.