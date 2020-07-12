Urfaspor da ligden çekildi

MURAT KARASU

Çorum FK’nın grubunda haftalar önceden ligden düşmesi kesinleşen Şanlı Urfaspor’u kurtarmak için mücadele eden kulüp Başkanı Nihat Çakır alınan karar üzerine başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama ile bu kararını duyuran Başkan Nihat Çakır son açıklamasında 113 günde bir karar alamayan ve son olarak aldığı bu adaletsiz karar nedeni ile Federasyonu istifaya davet etti. Çakır açıklamasında Federasyon’un Türkiye’de kader mahkumlarının bile affedildiği pandemi sürecinde tüm takımlara af uygulayan 14 puan geride olan Niğdespor’a bile uygulayan Federasyon’un Urfaspor’u küme düşürmesinin utancının kendilerine yeteceğini söyledi.

2.5 milyonluk bir şehir olan Urfa’nın bu pandemi affından yararlanmamasının suçunun iktidarın kalesi olmasımı olduğunu sorusunu soran Başkan Nihat Çakır ‘Belkide Urfaspor’un yaşaması için verdiğimiz mücadele ve aldığımız yol sizleri rahatsız etmiştir. Sayın vekillerim, Belediye Başkanlarıma, STK7larıma ve tüm Urfa halkına alınan bu yanlı tarafgir karara tepki vermeyip her şeyi olduğu gibi sinemize çekecek isek yazacak söyleyecek bir şey kalmıyor.

Yetkililerin bu karara itiraz için hukuki başvuru yapması Urfa’nın ve Urfaspor’un sahipsiz olmadığını hakkını araması gerektiğini düşünüyorum. Aksi durumda takdiri kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın affına sığınırak verilen bu karara mülki amirlerinde sessiz kalması nedeni ile kulüp başkanlığından istifa ediyorum.

Bu bir bayrak yarışıdır şahsım bayrağı buraya kadar taşıyabildim. Benden sonra bayrağı taşıyacak arkadaşımın ve Urfaspor’un sonuna kadar şahıs olarak emrindeyim. Futbolcu yapılandırmaları belli bir mesafe katedilmiştir ve hareket halindedir’ dedi.

Başkan’ın bu istifa kararı ardından Yönetim Kurulu tarafından da yapılan açıklamada Federasyon tarafından yapılan bu haksız uygulamaya tepki olarak Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim göreve devam ettiği sürece önümüzdeki sezonda da maçlara çıkmayacaklarını belirterek ligden çekildiğinini açıkladılar.