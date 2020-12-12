Uşakspor 7 haftadır yenilmiyor

HALİL ÖZTÜRK

Yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek Uşakspor ligde yedi haftadır yenilmiyor. Ev sahbi kırmızı siyahlı takım ligde son yedi haftada dört galibiyet ve üç beraberlik aldı ve 15 puanla ikinci sıraya yükseldi. Uşakspor bu çıkışı ile grupta play-off mücadelesinin en güçlü adayları arasına girdi.

Uşakspor geçtiğimiz hafta sonunda grup lideri Manisa FK deplasmanında son uzatma dakikasında Seçgin’in ayağından bulduğu golle 1-1 beraberlikle ayrıldı ve Çorum FK maçına çok daha moralli çıkacak.

Uşak’ta iki tanıdık isim

Çorum FK’nın yarın karşılaşacağı Uşakspor takımında kırmızı siyahlı takımın yakından tanıdığı iki isim forma giyiyor. 2016-17 sezonunda Trabzonspor alt yapısından Çorum FK’ya transfer olan ve ilk profesyonel imzayı atan Selim Dilli iki sezon kırmızı siyahlı takımda oynadıktan sonra Fatsa Belediyespor’a transfer oldu. Önceki sezon ise Uşakspor ile anlaşan Selim Dilli iki sezondur bu takımın formasını giyiyor.

Dilli takımının 13 lig ve bir kupa maçında formasını giyerken bir gol attı.

Diğer tanıdık isim ise Samet Cantürk. 2018-19 sezonunda Afyonspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Samet Cantürk devre arasında Vansspor’a transfer olmuştu. Bu sezon başında ise Uşakspor ile anlaşan Samet Cantürk takımının ilk yarıda oynadığı 13 lig ve 1 kupa maçında forma giydi.