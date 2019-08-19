Uşakspor’dan Kerem Çağatay’la anlaşıldı

Yeni Çorumspor’da yaşanan krizin ardından yapılan ayrılık haberleri ile bozulan moraller dün Uşakspor’dan Kerem Çağatay’ın katılması ile biraz olsun düzeldi.



1994 Germencik doğumlu Kerem Çağatay dört yıl Fenerbahçe alt yapısında forma giydikten sonra 2013 yılında Sancaktepe ile ilk profesyonel imzayı attı. Ardından Aydınspor, Bayrampaşa, Düzcespor ve son üç sezonda Utaş Uşakspor takımında forma giyen Kerem Çağatay geçen sezon takımının 24 maçında forma giydi.



21 kez değişik kategorilerde milli takım formasını giyen Çağataş sezonu beş sarı kartla tamamladı. 2. ligde 33, 3. ligde ise 100 maçta forma giyen Kerem Çağatay Teknik Direktör Bahri Kaya’nın Uşakspor’da birlikte çalıştığı isimlerden.

Dün Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile görüşerek anlaşma sağlanan Kerem Çağatay kampa katıldı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.