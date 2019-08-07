Vali Çiftçi şampiyon güreşçiyi tebrik etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği'nin (FILA) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında 60 kiloda Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz Mert İlbars’ı makamında ağırladı.



İl Spor Müdürü Haşim Eğer, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt ve Antrenör Çelebi Bayır ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden milli güreşçi, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ziyarette genç güreşçiye nazar ayeti hediye eden ve başarılarından dolayı nazar değmesin diyen Vali Mustafa Çiftçi, “İlçe Müdürlüğümüzü ve İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında Dünya ikincisi olma hiçte küçümsenecek bir başarı değil. Bundan sonra Dünya Şampiyonluğu, Olimpiyat Şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah başarıların daim olsun. Bu başarı belli bir çabanın, gayretin ürünü. Bunu son aşamaya getirmek lazım. Biraz daha gayret edildiğinde bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Sporcumuz daha genç. Önünde uzun yıllar var. Biz kendisine güveniyoruz ve bu başarının geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 13:16