Vali Çiftçi’ye formalı ziyaret

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkan vekili Serkan Güney ve takım kaptanı Murat Yıldırım Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek ismi yazılı forma hediye etti.

Kırmızı Siyahlı takımın pazar günü oynayacağı Niğde Anadolu FK maçına davet eden Başkan vekili Serkan Güney takıma desteklerinin devam etmesini diledi.

Ziyaret sırasında kaptan Murat Yıldırım’dan takımın son durumu hakkında bilgiler alan ve son haftalardaki başarılı sonuçları nedeni ile şahsında tüm takımı te rik eden Vali Mustafa Çiftçi ‘Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Çorum FK’ya imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ben bu kadroya inanıyorum sezon sonunda Çorum’u sezon başı hedefine ulaştıracaktır’ dedi.