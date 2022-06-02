Valilik Protokol Şefliği'ne getirildi

HALİL ÖZTÜRK

Baki Aygün Çorum Valiliği’nde protokol şefi olarak görevlendirildi.

Çorum’da uzun yıllardır sporcu ardından Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan, BEDER kulübü kurucu başkanı, Okul Sporları İl Temsilciliği görevlerinde bulunan ve halen Bahçelievler Kız Meslek Lisesi’nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Baki Aygün, Valilik Özel Kaleminde oluşturulan protokol şefliği görevine getirildi.

Baki Aygün, Valiliğin resmi kabul ve bayram kutlamaları, devlet büyüklerinin ziyaretleri ve Valinin ziyaretlerinde gerekli programı yapacak. Spor adamı Baki Aygün görevlendirme olarak geldiği bu görevinin yanında boşta kalan zamanında okulunda çalıştırdığı takımlarla ilgisinin devam edeceğini söyledi