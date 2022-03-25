Vanspor deplasman masrafı Vali Çiftçi’den

HALİL ÖZTÜRK
Ekonomik sıkıntı içindeki Çorum FK’ya Vali Mustafa Çiftçi’den destek. Çorum FK Başkan vekili Serkan Güney ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım dün Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Başkan vekili Serkan Güney kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum hakkında bilgiler verdi. Güney sezonun kalan haftalarındaki deplasman masrafları konusunda destek istedi.
Vali Mustafa Çiftçi’de şehrin tek profesyonel takımı olan Çorum FK’ya ellerinden katkıyı vermeye çalışacaklarını belirterek yarın oynanacak Vanspor maçının masraflarının Çorum Valiliği tarafından karşılanacağını söyledi.
Çiftçi kalan deplasmanlar içinde Çorumlu iş adamlarına çağrıda bulunarak kulübe katkı vermelerini istedi.
Artık gitmeliler. Vali beyimiz de Emniyet Müdürümüz de. Memleket teksas'a döndü. Önlem yok. Olay yaşansın, adalet sistemi boş kalmasın mantığıyla olmaz bu işler. Çorum gibi kozmopolit şehirlerde idareci ve kolluk personeli sirkülasyonu sık olmalı ki, yer tutamasınlar. Güvenliğimizi sağlaması gerekenler, siyaset, protokol, açılış, boğazlar meselesi ile uğraşıyor sadece. Kolluk da faciayı görmezden geliyor, gözlerini kapatıyor adeta. Ölene tabut, kalana zabıt deniyor resmen son 6 yıldır.