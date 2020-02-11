Vefaspor AHL Park’ta okçuluk sporunu tanıttı

YÜKSEL BASAR

Çorum Vefaspor kulübü hafta sonunda Okçuluk’u tanıttı.

Pazar günü AHL Park’ta stand açan ve buraya başvuranları Okçuluk ile tanıştıran Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı Çorumluların ilgisine teşekkür etti.

Geleneksel Okçuluk için özel hazırlanan bölümde antrenörler gözetiminde küçük çocuklardan büyüklere kadar her türlü meraklısına atış yaptıran Vefaspor’un standını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyaret etti. Aşgın ailesi ile birlikte ziyaret ettiği Vefaspor Okçuluk standında ok attı ve burdaki veliler ve çocuklara okçuluk sporuna yönlenmelerini önerdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 12:17