Vefaspor’dan POMEM adaylarına ücretsiz parkur

YÜKSEL BASAR

Vefa Gençlikspor’dan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz parkur desteği. İçişleri Bakanlığı 10 bin yeni polis memuru alınacağı açıklanmasının ardından Vefa Gençlikspor kulübü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pomem parkuru kurma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Çorumlu gençlerin polislik sınavında daha başarılı olabilmesi ve maddi imkanı olmayan kişilerin eşit şartlarda yarışabilmesi amacı ile parkur kurma kararı aldıklarını söyledi. Haftanın dört günü açık olacak parkurda pandemi kurallarına uygun şekilde çalışma yapılacağını belirten Arıcı hiç bir sporcudan ücret almayacaklarını belirterek tüm POMEN adaylarına parkur çalışmalarına davet etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 12:45