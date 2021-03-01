Velimeşe hazırlığı tam kadro başladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK hafta içinde evinde oynayacağı Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarına tam kadro başladı.

Çarşamba günü Niğde Anadolu deplasmanından 0-0 beraberlik ve bir puanla dönen Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir futbolculara iki gün izin vermişti.

Cumartesi akşam saatlerinde tesislerde toplanan Çorum FK tam kadro olarak Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İmet Taşdemir haftanın ilk çalışması öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Niğde maçını değerlendirdi ve bu hafta oynayacakları Ergeni Velimeşespor maçında hakkında bilgiler verdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve tempolu koşular ile sona erdi. Çorum FK dün ise öğlen saatlerinde tesis 1 nolu sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Kıvanç ve bu hafta cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Salih Zafer takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptılar.

Sahada kurulan aletler istasyonlarda çabuk kuvvet ve koordinasyon hareketleri yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra diğer sahaya geçerek burda dar alanda pas çalışması ve ardından da küçük sahada oyun ağırlıklı taktik çalışma yaptılar. Bu bölümde takımı dört gruba ayıran teknik heyet yarı sahada dönüşümlü olarak maç yaptılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.