Velimeşe mesaisi başladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK hafta içinde Ergene Velimeşespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saatlerinde tesis sahasında yapılan antrenmanda Niğde önünde doksan dakika forma giyen futbolcular kısa bir yürüyüş ve hafif koşu ile antrenmanı tamamladılar. Az oynayanlar ve oynamayanlar ise ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışmasının ardından ayak tenis maçı yaparak antrenmanı tamamladılar. Kırmızı Siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Çorum FK hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.