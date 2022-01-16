Veteranlar Fatsa’da gol oldu yağdı:8-0

HARUN AKKAYA

Çorum Veteranlar Fatsa deplasmanında hem liderliği, hem namağlup ünvanını hemde gol yememeyi devam ettirdi.

Rakibini 8-0 gibi farklı skorla yenen Çorum Veteranlar futbolu ile büyük takdir topladı.

Grupta üçüncü sırada bulunan Fatsa Veteranlar önünde İlhan ve Vedat’ın golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Çorum Veteranlar ikinci yarıda ise erken bulduğu gollerle farka gitti.

Vedat ve İsmail’in ikişer gol attığı maçta Çorum Veteranlar’ın diğer gollerini Yunus, Ömer, ve bir golü kendi kalesine attı. Çorum veteranlar bu galibiyet ile ligdeki dokuzuncu maçından da galibiyet ve gol yemeden ayrıldı.