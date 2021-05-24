Veteranlar final maçını Çorum’da oynayacak

HARUN AKKAYA

Türkiye Veteranlar ve Masterlar Türkiye Şampiyonası’nda final maçı oynanamadı.

Federasyon Başkanı Kenan Gürsu final maçının tarihi ilerki günlerde belirlenecek bir tarihte Çorum’da oynanacağını ve ödüllerin sahiplerine verileceğini açıkladı.

27 takımın mücadele ettiği ve 18 Mayıs’ta başlayan şampiyona pazar günü oynanacak Türkiye Şampiyonası finali ile sona erecekti. Final maçında Çorum Hattuşa Veteranlar ile Manisa Masterlar takımları karşılaşacaktı. Pazar akşamı oynanması gereken final maçı öncesi Manisa Masterlar ile Muş Masterlar arasındaki maçın sonucu ile ilgili olarak yapılan itiraz ve maçı izlemek üzere fazla seyirci gelmesi ve pandemi kuralları nedeni ile Federasyon maçı iptal etti.

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu, mücbir sebep nedeni ile çok güzel geçen şampiyonanın final maçını oynatamadıklarını bunun için çok üzgün olduklarını söyledi.

Gürsu, Çorum Hattuşa takımını finale kadar yükselmesi nedeni ile tebrik etti. Final maçını tarihini önümüzdeki günlerde belirleyecekleri bir tarihte Çorum’da oynatacaklarını belirten Gürsu ‘Final maçı Çorum’da oynanacak bu konuda yönetim olarak önümüzdeki günlerde kararımızı alarak gerekli açıklamayı yapacağız. Ödüller sahiplerine Çorum’da verilecek’ dedi.

Çorum Hattuşa Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda grubunda oynadığı üç maçı kazanarak yükseldiği çeyrek final maçında Çankırı’yı 3-1 yarı final maçında da Akçaabat Sebat Veteranlar takımını 1-0 yenerek finale yükselmişti. Manisa Masterlar ise çeyrek finalde Küçükçekmece Akademi’yi yarı finalde de Muş Kanute Masterlar takımlarını yenerek finale yükselmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 19:52