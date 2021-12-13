Veteranlar hem kayıpsız hem kalesini gole kapattı

HARUN AKKAYA

Veteranlar Orta Karadeniz Grubunda mücadele eden Çorum Veteranlar ligin beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Ünye Veteranlar'ı her iki yarıda Yunus ve Hasan'ın attığı gollerle 4-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde bundan önce iki iç saha maçına rakipleri gelmediği için hükmen kazanan iki deplasman maçından da farklı skorlarla galip dönen Çorum Veteranlar cumartesi günü Mimar Sinan sahasında konuk ettiği Ünye Veteranlar karşısında ilk 12 dakikada Yunus ve Hasan'ın golleri ile 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlarında yine ayrı sıra ile iki futbolcunun birer golü ile rakibini 4-0 yenen Çorum Veteranlar ligdeki beşinci maçını da kazanarak 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Çorum Veteranlar beşinci maçlarından da gol yemeden ayrılarak ayrı bir başarıya ima attılar.