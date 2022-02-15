Veteranlar Samsun’da yenilgi ile tanıştı:3-2

HARUN AKKAYA

Çorum Veteranlar ligdeki ilk mağlubiyetini Samsun deplasmanında aldı.

İlk yarıyı namağlup ve gol yemeden tamamlayan Çorum Veteranlar öne geçtiği maçta rakibine 3-2 yenilerek ilk kez mağlup oldu.

Millet Bahçesi Sentetik futbol sahasında oynanan maçın ilk dakikalarında baskı kuran ve Atila’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Çorum Veteranlar 27. dakikada rakibin tecrübeli ismi Adnan’ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takımda yine Adnan güzel bir vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı. Bu golden sonra beraberlik için baskı kuran Çorum Veteranlar 51. dakikada Mustafa’nın golü ile skoru 2-2 yaptı.

Sonraki bölümde galibiyet için girdiği 3-4 pozisyondan yararlanamayan Çorum Veteranlar son dakikalarda çıkarken kaptırılan top sonunda Mehmet Nas’ın kafa ile attığı golle rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezon ilk kez hem gol yedi hemde sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.