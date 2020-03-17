Veteranlar’dan Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

HARUN AKKAYA

Çorum Veteranlar Takımı Sorumlusu Salih Öztürk ile birlikte futbolcular Yetkin Özbey, Hasan Olgun, Ekrem Öz, Murat Sungur, Ender Önal ve Ersel Şahin Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Takım Sorumlusu Salih Öztürk ziyaret sırasında Çorum Veteranlar takımının ligin bitimine iki hafta kala Orta Karadeniz Grubunda ikinci olarak Türkiye finallerine gitmeyi garantilediğini söyledi. Öztürk, Nisan ayı içinde Antalya’da yapılacak finallerde de Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Salih Öztürk, gerek lige katılmalarında gerekse deplasmana gidiş gelişlerinde Çorum Belediyesi’nin büyük destek verdiğini belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Veteranlar takımının Çorum’u başarılı ile temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada imkânlar ölçüsünde desteklerinin devam edeceğini söyledi. Aşgın, Antalya’da yapılacak Türkiye finallerinde de Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek finale kalmaları halinde maçı izlemeye geleceğini sözlerine ekledi.