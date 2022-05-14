Veteranlar’ın hedefi şampiyonluk

HARUN AKKAYA

Antalya’da devam eden Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Çorum Hattuşa Veteranlar dün akşam yarı finalde Karadeniz Ereğli ile karşılaştı.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde bu akşam finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Grupta iki maçını kazanan bir maçını kaybeden ve birinci olarak çeyrek finale yükselen Çorum Veteranlar çeyrek final maçında Karabük Yaşa ve Yaşat’ı 5-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

Dün akşam saatlerinde Karadeniz Ereleği takımı ile yarı finalde karşılaşan Çorum Veteranlar bu maçı kazanması halinde bu akşam saat 20’da şampiyonluk maçına çıkacak. Diğer yarı final maçında ise iki Iğdır takımı Iğdır Bahar Gençlikspor ile Iğdır İdmanyurdu takımları karşılaşacak.

Şampiyona bu akşam oynanacak final maçı ile sona erecek.