Veteranlar’ın konuğu Ünye

Çorum Veteranlar bugün Ünye Veteranlar önünde galibiyet serisini beş maça çıkarmak ve liderliğini sürdürmek istiyor.

Ligde iç sahadaki iki maçını hükmen kazanan deplasmandaki iki maçınıda farklı kazanarak grupta lider durumda bulunan Çorum Veteranlar bugün saat 14’de Mimar Sinan sahasında Ünye Veteranlar’ı konuk edecek. Ünye Veteranlar ise grupta üst sıralarda kendine yer bulmak için Çorum deplasmanından puan yada puanlarla dönmek amacında.

Çorum Veteranlar ile Ünye Veteranlar arasındaki maçı Mehmet Zeki Sevim yönetecek yardımcılıklarını ise Hüseyin Alperen Arslan ve Ömer Bingöl yapacaklar.