Volkan Keskin ile kesin ayrılık

HARUN AKKAYA
Çorum FK’da Volkan Keskin ile yollar ayrıldı.
Genç futbolcunun sözleşmesi dün karşılıklı fesh edildi.
Geçtiğimiz sezon ortasında Trabzon Bahcecikspor’dan profesyonel olarak Çorum FK’ya transfer olan 19 yaşındaki genç futbolcu yeni sezon içinde önce ayrılık kararı alınmıştı.
Ancak sol bek İsmet Benli’nin ayrılma isteği üzerine yeniden takıma çağrılan Volkan Keskin iki hafta süren çalışma sonunda Teknik Heyetin raporu doğrultusunda yeniden ayrılık kararı alındı.
Volkan Keskin’in dün sözleşmesi karşılıklı fesh edildi ve yollar ayrıldı. Genç futbolcu ilk ayrılık kararını aldığında Pazarspor ile büyük oranda anlaşmıştı.