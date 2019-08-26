BAL’da mücadele edecek Ispartaspor ile anlaşan Volkan Serim üç gün süren görüşme sonunda ayrıldı. Bu ayrılık ile birlikte Yeni Çorumspor’da profesyoneml lisanslı futbolcu sayısı 19’a düştü. Yeni Çorumspor’da dün duyurduğumuz ayrılık gerçekleşti. Volkan Serim ile yollar ayrıldı.



Geçtiğimiz sezon ortasında Serik Belediyespor’dan kırmızı siyahlı takıma transfer olan Volkan Serim ikinci yarıdaki tüm maçlarda forma giydi.

Sezon başında anlaşma yenilenen ve alacağı ücrette indirimi kabul ettiği içinde o dönemin Başkanı Fatih Özcan’ın büyük övgüsünü alan Volkan Serim ardından yaşanan kriz sonrasında yeni ödeme planlarınıda kabul etti ve takımda kaldı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yeni sezonda bölgesel amatör ligde şampiyonluk iddiası ile güçlü bir kadro kurmak isteyen Ispartaspor takımının cazip teklifi üzerine yeniden ayrılığı gündeme gelen Volkan Serim üç gün süren görüşmeler sonunda kırmızı siyahlı takımdan ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada ise Volkan Serim’in ailevi sorunlardan dolayı ayrılmak istediği ve bu nedenle karşılıklı anlaşarak Volkan Serim’e veda edildiği açıklandı.

Volkan Serim önümüzdeki günlerde BAL’da mücadele edecek Ispartaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu ayrılığın ardından Yeni Çorumspor’da profesyonel lisansı olan futbolcu sayısı 19’a düştü.

Volkan Serim ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Değişik nedenlerden dolayı ayrımmak zorunda kaldım. Gönlüm ve kalbim her zaman sizlerle başarılar’ diye mesaj yayınladı.