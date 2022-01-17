Vücudu ile değil kafası ile burada olan futbolcu lazım

Karamsarlığımız vardı ancak umutlarımızı taze tutmak istiyorduk.

Yaşanan sürecin takıma olumsuz yansımalarını görme imkanımızın olmadığı bir ara tatil yaşadık. Bunun sonucunda gidilen Diyarbekirspor maçı öncesinde bize bakıp umudum azalıyordu rakibin durumu biraz olsun teselli oluyordu.

Yaşanan kötü sürecin ardından son günlerdeki gelişmeler biraz olsun toparlandığımızı gösteriyordu veya bize öyle geliyordu. Rakip takımda ise dokuz oyuncu ayrılmış sadece üç isim gelmiş daha çok genç isimlerle bu maça çıkan bir takım.

İlk dakikadan itibaren baskı kuran rakip önüne bocalayan her maça olduğu gibi yine kötü başlayan bir Çorum FK birbirinin kopyası iki dakikada iki gol yeme başarısı gösteren bir takım. Bu kadar sıkıntılı bir sürecin ardından çıktığımız moral bulmayı amaçladığınız maçın henüz 11. dakikasında 2-0 mağlup duruma düşmeniz kadar kötü bir başlangıç olabilirmi acaba, Yeni Sportif Direktör, Yeni Teknik ekip ve ilk yarıdaki takımından kaybettiği beş isim ancak yerine gelen yok. Gerçi sahaya baktığımız zaman son mazereti kabul etmek mümkün değil çünki sahadaki isimleri saysanız rakip takım oyuncuları bile nasıl bir kadro bu derler.

Ancak sahada isim değil mücadele ve inanç gerekiyor. Onlar iş görüyor bunu Diyarbekirspor maçında bir kez daha gördük. Maçla ilgili isim isim analiz yapacak bir değerlendirme bulamıyorum.

İşimiz gerçekten çok zorlaşıyor. Saha dışında zor olduğunu istifalar ve ardından yaşanan gelişmelerde gördük. Ancak saha içinin bu olaylardan bu kadar etkilendiğini inanın tahmin etmiyordum. Sonuçta hepsi profesyonel futbolcu ve sözleşmelerinde rakamlar yazılı. İstifa eden ekip mali vecibeleri yerine getireceğinin garantisini verdi.

O zaman geriye tek bir sorun kalıyor oda kazanırsak prim alamayacağız korkusu mu acaba. Bunu biz bilemeyiz ancak bildiğimiz bir şey varki oda sahadaki görüntü benim gibi tüm sevenleri rahatsız etti. Profesyonelliği sadece imza öncesi pazarlıkta gösteren futbolcu arkadaşlar kardeşler aldığınız sorumluluğun sadece ücretinizi almak değil onun hakkını vermek olduğunu unutmayın.

Kadroya bakarak umutlanmak mümkün ancak sahaya baktığımız zaman içimiz kararıyor. Bunu aydınlatacak olanlar tabiki sahadaki futbolcular. Onlar bu ışığı vermeyince işimizin çok zor olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sportif Direktör Yakup Ateş ismi camiaya umut verdi fakat yaşadığımız belirsizlik süreci nedeni ile onunda sahaya yansımasını göremedik. Demekki camiaya verdiği umudu ve güveni futbolculara vermemiş. Ergün hoca için söyleyecek bir şey yok iki günlük çalışma ile maça çıktı.

Geldiğimiz noktada işimiz zor ancak kesinlikle imkansız değil. Öncelikli karar vermesi gereken futbolcuların bunu açıkca ortaya koyması gerekiyor. Gitmek isteyen ya formasını giymeyecek yada sahaya çıkıyorsa onun hakkını verecek. İsim isim vermek istemiyorum harikalar yaratan isimler Diyarbakır’da bırakın mücadeleyi koşmayı bile zorla yapıyor görüntü verdiler. Bu konuda Yakup Ateş de artık noktayı koymalı ve kafası burda olmayan isimlerin ya kafasını geri getirmeli yada bavullarını ellerine vererek sezon sonuna kadar evlerinde yatmalarını istemeli. Bu sorun biran önce hemen bugün çözülmeli.

Grupta alınan sonuçlara baktığımızda inanın ikinci yarıda her maç final. Kadro kalitesi ile play-off oynayacak durumdayız fakat ilk maçtaki görüntü hiç öyle görülmedi. Bu yüzden de bugünden tezi yok gerekeni Yakup Ateş yapmalı. Gitmek isteyenin yerine daha çok koşacak ve mücadele edecek isimler takviye yapılmalı.

En büyük beklentim ise pazarlık yapılan şirketler ile görüşmelerin bu hafta içinde sonuçlanması ve belirsizlik ortamının biran önce ortadan kalkması. Bu süreçte tabi ki en büyük sorumluluk şirket sahipleri Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’de. Çünki sonuçta onların teklifi kabul etmesi önemli. Şunu da unutmasınlarki bu takım bu görüntüsü ile her hafta hem puan hem değer kaybeder. Değerini daha fazla kaybetmeden anlaşmaları hem onların hemde kulübün menfaatine diye düşünüyorum.

Umarım bu haftayı hem fiziksel hem beyin olarak çok iyi değerlendiririz ve moral verecek bir galibiyet alırız. Çünkü sekiz günde üç maç oynayacak bu takımın ve camianın buna çok ama çok fazla ihtiyacı var.