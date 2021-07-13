Wushu’da 14 madalya

YÜKSEL BASAR

Sakarya’da yapılan Gençler Türkiye Wushu Şampiyonası’nda Çorumlu sporcular iki altın, beş gümüş, yedi bronz toplam 14 madalya kazandı.

8-11 Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da yapılan şampiyonada 21 sporcu ile mücadele eden Çorum Wuspu takımında B Genç 65 kiloda Meleknur Kepçe ile A Genç +75 kiloda Aleyna Cıbır birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

A genç 52 kiloda Tolgahan Toygacı, 56 kiloda Fatmanur Nidanur Ç atal, B gençte 65 kiloda İsminur Aydın, Fatma Sudenaz Zeytin, İnan Özgün ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. A genç 70 kiloda Tuğba Özaydın, 65 kiloda İrem Seda Yılmaz, 48 kiloda Edanur Duran, 70 kiloda Enes Yılmaz ile B Genç 56 kiloda Kenan Özçayan, 56 kiloda Ayşe Mert, 48 kiloda Cansu Kırcalı ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Wushu Antrenörü Bekir Bolat pandemi nedeni ile uzun süre antrenman yapamayan sporcuların ilk şampiyonada gösterdikleri performansın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bolat çalışmalarına destek veren Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer başta olmak üzere Şube Müdürleri Ferhat Yıldız ve Halil Çöl’e teşekkür etti.