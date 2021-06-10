HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan bu sezon tüm her şeyi geri plana ittiğini tek hedefinin şampiyon olarak üst lige çıkmak istediğini belirterek ‘Ya bu takımın altında kalacağım ya o kupayı bu şehre getireceğim’ dedi.

Başkan Özcan, bu şehrin bu kulübün ve bu tesislerin yerinin kesinlikle 2. lig olmadığını acilen üst liglere çıkmak zorunda olduklarını belirterek ‘Benim bu sezon tek hedefim ve tek odaklandığım nokta şampiyonluk. Play-off falan demiyorum direk şampiyon olarak 1. lige çıkmak istiyorum. Bunun için gerek ailemden gerek işimden gerekse özel yaşantımdan hepsinden fedakarlık yapacağım. Gecem gündüzüm hepsi Çorum FK için çalışmakla geçiriyorum. Bu sezon ya bu takımın altınca kalacağım ya o kupayı bu şehre getireceğim. O yüzden bu sene çok farklı bir Fatih Özcan göreceksiniz. Gerektiği zaman gerekti yerde gereken adımları atacağım gerektiğinde hesap soracağım. Bu sezon babamı bile tanımayacağım herkesten görevini ve sorumluluğunu tam olarak yerine getirmesini isteyeceğim. Aytek hocamızla görüşmemizde de söyledim. Mermi gibi bir takım istiyorum ve kesinlikle mazeret istemiyorum. Biten sezonda canım çok yandı bu sezon hep isteyen ve bunun içinde tepki gösteren mağlubiyeti kabullanmeyen bir takım oluşturmak istiyoruz." dedi

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 19:20