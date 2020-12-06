Yakup Alkan ‘100’ler kulübüne girdi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK formasını iki sezon giyen ve birinde şampiyonluk yaşayan Yakup Alkan 100’ler kulübünü girdi. Golcü futbolcu bu gollerin 42’sini Çorum FK forması altında attı.

2016-17 sezonunda Tuzlaspor’dan Malatyaspor’a kiralanan ve ardından Çorum FK’ya transfer olan Yakup Alkan kırmızı siyahlı forma ile sezonu 21 golle tamamladı ve grubun gol kralı oldu. Sonraki sezon kötü bir performans gösteren Yakup Alkan bir sezon aranın ardından 2018-19 sezonunda yeniden Çorum FK’ya transfer oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın şampiyon olduğu bu sezonda yine 21 gol atan Yakup Alkan önceki sezon Kocaelispor’a transfer oldu ve yeşil siyahlı kulüple 26 lig maçında 14 gol attı ve üçüncü kez şampiyonluk sevincini yaşadı.

Bu sezon başında Çorum FK ile anlaşan sezon başladıktan sonra ayrılık kararı alınan Yakup Alkan Fethiyespor ile anlaştı. Grubunda lider durumda bulunan Fethiyespor’da son olarak İskenderun FK karşısında iki gol atan Yakup Alkan gol sayısını 100’e çıkardı. Tecrübeli golcü üst üste üçüncü sezonda şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.