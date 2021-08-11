Yakup Alkan Ergene Velimeşespor’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da şampiyonluk ve gol krallığı kazanan Yakup Alkan rakip oldu.

Alkan ligin ikinci haftasında Çorum FK’nın deplasmanda karşılaşacağı Ergene Velimeşespor ile anlaştı.

Tuzlaspor’da profesyonel futbola başlayan ve şampiyonluk yaşayan Yakup Alkan ardından Yeni Malatyaspor’a transfer oldu ve kiralık olarak Menemen Belediyespor, Çorum Belediyespor, Yeni Orduspor, Diyarbekirspor, yeniden Çorum FK, Kocaelispor, Çorum FK geçtiğimiz sezonda Fethiye Belediyespar’da forma giyen Yakup Alkan yeni sezon için 2. Lig Kırmızı Grupta Çorum FK’nın rakiplerinden Ergene Velimeşespor ile anlaştı.

Ergene Velimeşespor ayrıca geçen sezon İnegölspor forması giyen 22 yaşındaki genç stoper Bilal Yıldırım’ı kadrosuna kattı.