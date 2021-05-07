Yakup Alkan üçüncü şampiyonluk için atıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın şampiyon olduğu sezon performansı ve özellikle play-off finalinde attığı penaltı ile hafızalara kazınan Yakup Alkan bu yılda şampiyonluk için büyük avantaj kaptı.

Alkan, Fethiyespor ile play-off çeyrek final ilk maçında Yomraspor deplasmanında takımının 2-1 galip geldiği maçta iki gol birden atarak finale yükselmek için büyük bir avantaj yakaladı. Fethiyespor 10 Mayıs’ta sahas ında oynayacağı maçın skoruna göre finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

İki sezon önce Çorum FK ile finalde Serik Belediyespor’u yenerek şampiyonluk sevinci yaşayan Yakup Alkan geçtiğimiz sezon ise Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Golcü futbolcu bu yılda Fethiyespor ile mutlu sona ulaşırsa üç yıl üç farklı takımda üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan isim olacak.