Yakup Alkan yeniden 3.lig'te

Çorum FK'dan ayrılan Yakup Alkan, 3.lig ekibi Nevşehir Belediyespor'la anlaştı.

Sezon başında Teknik Direktör Bahri Kaya'nın isteği doğrultusunda Kocaelispor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak istenileni bir türlü veremeyen Yakup Alkan, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Edinilen bilgilere Yakup Alkan 3.lig ekibi Nevşehir Belediyespor'la anlaştığı öğrenildi.

Bu arada Kocaelispor taraftarları da Yakup Alkan'ın yeniden transfer edilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı.