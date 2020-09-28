Yakup Alkan yeniden 3.lig'te

Çorum FK'dan ayrılan Yakup Alkan, 3.lig ekibi Nevşehir Belediyespor'la anlaştı.

Yakup Alkan yeniden 3.lig'te

Çorum FK'dan ayrılan Yakup Alkan, 3.lig ekibi Nevşehir Belediyespor'la anlaştı.

Sezon başında Teknik Direktör Bahri Kaya'nın isteği doğrultusunda Kocaelispor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak istenileni bir türlü veremeyen Yakup Alkan, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Edinilen bilgilere Yakup Alkan 3.lig ekibi Nevşehir Belediyespor'la anlaştığı öğrenildi.

Bu arada Kocaelispor taraftarları da Yakup Alkan'ın yeniden transfer edilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı. 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Salih
Salih - 1 gün Önce

Hayırlı olsun.Yakup kardeşim bu şehir seni asla unutmayacak.Şampiyonlukta çok emeğin var.Herşey için Teşekkürler.Yolun açık olsun.

crm
crm - 16 saat Önce

nasıl istenileni vermedi, 1 maç oynadı adam, 2.lige çıkarken başrol oyuncusuydu,

Analiz
Analiz - 10 saat Önce

Yakup tam bir 3. Liğ oyuncusu arkadaşlar 2.LİĞDE bu tip oyuncular iş yapamaz neden mi? AĞIR,hızlıve çabuk DEĞİL,mücadele gücü 2. Liğ için çok düşük,Adam eksiltme yönü ZAYIF,birebir adam geçmede sıkıntılı,tek artısı son vuruş da iyi onura 3. Bölgeye topu taşırsan al at dersen işte bu artışı 3. Liğde iş yapıyor onun İÇİN üst liğde şansı yok bence ben sadece teknik analizini yaptım diğer yönüyle iyi birisi severim de kendisi de bunun farkın da dikkat edin hep 3. Liğleri gidiyor...

Cemil
Cemil - 6 saat Önce

ANALİZ Cİ rumuzlu kardeşimizin ellerine sağlık,çok güzel analız yapmış,TEKRAR Neden alındı Kİ Kocaeli şapşal bir Klüp değil o kadar orada da gol attı konuşmadı BİLE bu oyuncuyla

SIRADAKİ HABER
İki grup arasında çatışma: 3 gözaltı
İki grup arasında çatışma: 3 gözaltı
  1. ASAYİŞ