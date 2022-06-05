Yalçın, Kulüpler Birliği yönetimine giriyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Mali konularda çalışmalar devam ederken Başkan Oğuzhan Yalçın 16 Haziran’da yapılacak olan Futbol Federasyonu Genel Kurulu ile ilgili ikili görüşmeler yapıyor.

Oğuzhan Yalçın öte yandan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yönetimine gireceği öğrenildi.

Federasyon Genel Kurulundaşu ana kadar tek aday olarak açıklanan Mehmet Büyükekşi, futbolun içinden gelip genç yaşta kulüp başkanı olan Oğuzhan Yalçın ile Genel Kurul öncesi görüşmek üzere talepte bulunduğu öğrenildi. Öte yandan 2. ve 3. lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can’ın da Oğuzhan Yalçın ile görüşerek yeni dönem yapacakları Genel Kurul’da yönetime girmesini teklif ettiği belirtildi.

Mali çalışmalar sürüyor

Öte yandan Çorum FK’da yönetim yeni sezon hazırlıkları için mali konularda kulübe gelir getirecek projelerin pazarlaması için görüşmelerini sürdürüyor. Kırmızı Siyahlı kulüp yönetimi stadyum tribün isim sponsorluğu, stadyum ve mulüp resmi sitesinin sponsorluğu, stadyum loca satışı, tesis antrenman sahası etrafına reklam panosu ve diğer projelerle birlikte sanayici ve iş adamlarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda Ahmet Ahlatcı’nın göğüs sponsorluğu konusunda bu sezon anlaşma yapmayacağını açıklamasının ardından Başkan Oğuzhan Yalçın’ın il dışındaki firmalar ile görüşmelere geçtiği ve belli bir mesafe alındığı öğrdenildi. Mali konularda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların önümüzdeki günlerde toplu olarak açıklanacağı belirtildi.