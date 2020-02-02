Yalnız bırakmadılar

Çorum FK’yı dün oynadığı Sancaktepe FK maçında protokol üyeleri kırmızı siyahlı takımı yalnız bırakmadı.

Maçı Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İş adamı ve kırmızı siyahlı takımın göğüs sponsoru sahibi Ahmet Ahlatç, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, 2. Başkan Mustafa Şeker ile birlikte çok sayıda daire müdürü, Çorum FK Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşık 3500 kadar futbol sever izledi.

Maç sonunda ise Çorumlu futbol severler alınan mağlubiyet ve oynanan kötü futbol nedeni ile boynu bükük ve üzgün bir şekilde sahadan ayrıldılar.