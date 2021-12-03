Yarı Olimpik Yüzme Havuzları son sürat

YÜKSEL BASAR

Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar hızla ilerliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Ulukavak Mahallesinde ve Gülabibey Mahallesinde iki adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yaptıran Belediye, şehri ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil edecek sporcular yetiştirmek için spor alanında yatırımlarına devam ediyor. Çorum’u spor kenti yapmak için çalışmalarına aralıksız devem ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ‘’ Yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzları uzun yıllar boyunca genç kardeşlerimize ve sporseverlere hizmet edecek. Her alanda olduğu gibi spora ve sporcuya desteklerimizi devam ettireceğiz. Yapımı tamamlandığında bu yüzme havuzlarında şehrimizi temsil edecek sporcular çıkacak. Yüzme öğrenmek isteyen vatandaşlarımızda buradan faydalanabilecekler. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum ‘’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 14:49