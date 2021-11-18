Yarı sahada Ankaraspor provası

HARUN AKKAYA

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Ankaraspor maçının provasını dün yarı sahada yaptı.

Sakatlıklar nedeni ile 14 futbolcu ve üç kalecinin katıldığı antrenman öncesi Teknik Direktör Ahmet Yıldırım futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Ankaraspor maçının oyun taktiği üzerinde bilgiler verdi ve isteklerini anlattı.

Toplu olarak yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman daha sonra kısa çabukluk hareketlerinin ardından ise dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise sporcu yetersizliği nedeni ile Ankaraspor maçının çift kalesini yedişer kişilik iki takımla yarı sahada yaptı.

Yarı sahada yapılan çift kale maçı kenardan izleyen Teknik Direktör Ahmet Yıldırım futbolcuların hırs ve isteğini artırmak için iddialı bir maç yaptırdı.

Oldukça güzel gollerin olduğu maçta futbolcuların istekli ve arzulu olmaları dikkat çekti.

Kırmızı Siyahlılar bugün yapacakları taktik çalışma ile Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.