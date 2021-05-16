‘Yarım kalan hayalimize yeni sezonda ulaşmayı hedefliyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da kaptan Umut Kaya’dan taraftara mesaj var. Tecübeli futbolcu yeni sezonda yarım kalan hayallere ve hedefe ulaşmak için hep birlikte çaba göstereceklerini söyledi.

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen ve takım kaptanlığı görevine getiren Umut Kaya sezon boyunca gösterdiği performansla camianın büyük beğenisini kazanmıştı. Ligin son haftalarında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Umut Kaya ligin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya mesaj verdi.

Umut Kaya paylaşımında şunları söyledi: ‘Sevgili Çorum FK sevdalıları. Maalesef sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. Sezona kötü başladık, sonradan toparladık fakat son haftalarda istediğimiz sonuçları alamayınca hedefimizden uzaklaştık.

Çok soran olduğu için son haftalarda ufak bir sakatlığımdan dolayı oynayamadım. Seneye yarım kalan hayalimizi hedefimize hep beraber ulaşmak için çabalıyacağız. Çorum şehrine Çorum FK kulübüne yakışan o kupayı hep beraber ellerimizle kaldırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Tekrar Çorum FK formasını giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum olacağım’ dedi.