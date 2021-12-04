‘Yarıştan bundan sonra kimse bizi koparamaz’

HALİL ÖZTÜRK

Ligde son dört maçlarından beraberlikle ayrıldıklarını buna rağmen şampiyonluk yarışında olduklarını belirten Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ‘Artık tam kadro olarak çıkacağımız maçları kazanarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz’ dedi.

1,5 aydır 13-14 futbolcu ile antrenman yaptıklarını buna rağmen yenilmeme alışkanlığını kazandıklarını belirten Yıldırım, İnegölspor maçı ile birlikte kazanma alışkanlığımızı tekrar kazanmak istiyoruz’ dedi.

Yıldırım şunları söyledi ‘Son dört maçımızdan beraberlik ile ayrıldık. Şampiyonluğa oynayan bir takım için bu beraberlikler kayıp olarak gözüküyor. Ancak şunun iyi bilinmesi gerekirki biz yaklaşık 1.5 aydır antrenmanlara sakatlıklardan dolayı 13-14 futbolcu ile çıkıyoruz. Son dört maçımız berabere bitti ancak tüm bu maçlarda galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bu taraftar baktığımızda bizim için büyük avantaj olarak görüyorum. Belki yanlış olacak ama bir örnek vermek istiyorum. Bizim yaşadığımızı Beşiktaş kulübü yaşadı. Onlar dağıldılar ancak biz hale takım olarak şampiyonluk yarışının içinde ve en güçlü adaylardan biriyiz.

Bunu sen söylemiyorum grupta oynadığımız takımlarda bir çok teknik adam arkadaşımız ve futbolcu kardeşlerimiz var onlar söylüyor. Onların büyük bölümünün görüşü ligi bizim götüreceğimiz yönünde. Tabi bu onların kendi düşünceleri. Bizim penceremizden baktığımız zaman da eksik olsak da biz hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz. Uzun bir aranın ardından bu hafta başından itibaren tam kadro çalışmaya başladık. Bir tek Burak Çalık’ın sıkıntısı oda hafta sonuna oynayacak duruma gelecektir. Ama şampiyonluk yarışından kopmayan çok daha istekli çok daha arzulu bir takım görüntüsü içerisindeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, Biz bu zor şartlar altında yarıştan kopmadık bundan sonra da kimse koparamaz. Çok şükür takımımızın kaybetmeme alışkanlığı var. İnegöl maçı ile kaybetmemenin yanı sıra kazanma alışkanlığımızı da kazanacağıı. İnegöl maçında tek sıkıntımız taraftarlarımızın yanımızda olmaması. Taraftarlarımız tribünde olması hakemi baskı altına alabiliyor akabinde oyuncularımız daha iyi motive oluyordu. Ama maalesef bu maçta onlardan yoksun olacağız. Biz çok zor şarlarda dağılmayan yarışı bırakmayan bir takımız. Şimdi tam kadro çalışıyoruz bunun da mükafatını iiyi saha sonuçları ile alacağımızı düşünüyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021, 17:50