Yavru Kartallar finali uzatmalarda kaybetti

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Gelişim Ligi U 15’de Çorum FK yarı final maçında Esenler Erokspor’a uzatmaların son dakikalarında yediği gollerle 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan yarı final maçında Çorum GK güçlü rakibi önünde iyi bir mücadele verdi. Gruptan birinci olarak çıkan çeyrek final maçında ise Kırşehir’de Sarıyer’i 3-1 yenerek yarı finale yükseyen Çorum FK önceki akşam Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Çorum FK daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda takımların çabası gol getirmedi ve devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda Esenler Erokspor baskılı oynadı ancak Çorum FK ani ataklarla etkili oldu. Maçın 72. dakikasında Erokspor atağında savunma arkasına atılan topta kaleci Erkam yatarak topa sahip oldu.

Bu pozisyonun ardından maçın Var hakemi İzmir bölgesinden Fatih Tokail ile orta hakem Burdur bölgesinden Barkın Kara yaklaşık üç dakika görüştüler. Bu görüşmenin ardından pozisyonu izlemek üzere kenara gelen Kara beş dakika süren izleme sonunda penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanan isim topu direğe nişanladı ve Çorum FK adına şanslı dakika oldu. Normal süre 0-0 berabere bitince uzatma devrelerine geçildi. İlk uzatma devresinde de Erokspor baskılı oynadı ancak kırmızı siyahlı takım rakibine gol izni vermedi.

İkinci uzatmanın son beş dakikasına girildiği anda ceza yayı üzerinden Bilal’in vuruşunda kaleciye giden top savunmanın ayağına çarpınca yön değiştirdi ve Çorum FK ağlarına gidince Esenler Erokspor takımı 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Çorum FK baskı kurdu ancak son vuruşlarda başarılı olamadı. Uzatmanın uzatma dakikalarında ani atakta Oğuz maçın skoru belirleyen golü attı: 0-2

Diğer yarı final maçında İnegölspor takımı Karşıyaka’yı 2-0 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

Yarın saat 18’de Çorum FK ile Karşıyaka takımları üçüncülük dördüncülük saat 21’de ise Esenler Erokspor ile İnegölspor takımları ise şampiyonluk maçına çıkacaklar.