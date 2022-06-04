Yavru kartallar yarı finalde

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Gelişim Ligi U 15’de Çorum FK yarı finale yükseldi.

Gruptan birinci olarak çeyrek finale yükseyen Çorum FK U 15 takımı dün çeyrek final maçında Sarıyer’i 3-1 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanan maçta ilk yarım saatlik bölüm iki takımda kontrollü bir futbol ortaya koydu. Kırmızı Siyahlı takım ilk yarının son bölümünde ani gelişen ataklarda 38. dakikada Mert ile 1-0 öne geçti hemen ardından ise yine ani atakta Mustafa ile takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarıyı kırmızı siyahlı takım önde tamamladı.

İkinci yarının başında Çorum FK atağında kazanılan penaltı atışını Mert gole çevirdi kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

Maçın kalan bölümünde Çorum fK skoru koruma telaşı yüzünden ilerde topu tutamadı. Baskı kuran Sarıyer takımı 71. dakikada Efe Can ile farkı ikiye düşürdü. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Çorum FK sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı final biletini alan takım oldu.

U 15’de dört takım yarı finale yükseldi. Dört takım 9 Haziran perşembe günü Antalya’da otele girecek ve 11 Haziran’da yarı finalde karşılaşacaklar. 14 Haziran’da ise kazanan takımlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 11:36