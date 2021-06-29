Yaz Spor Okulları bir yıl aradan sonra

YÜKSEL BASAR

Yaz Spor Okulları bir yıllık aranın ardından yeniden faaliyetlere başladı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran tarihlerinde resmi olarak başlatılan Yaz Spor Okulları geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile açılmamıştı. Bu yıl kontrollü olarak faaliyete başlayan Yaz Spor Okullarının açılıy töreni az sayıda katılım ile Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Açılış törenine Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Şube Müdürleri İbrahim Başbölük, Ferhat Yıldız, Zeynel Satılmış ve Murat Gül ile birlikte İl Spor Merkezlerinde çalışacak antrenörler az sayıda sporcu ve velisi katıldılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan açılış töreni daha sonra Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in konuşmasının ardından geçit töreni sonrasında ise sadece Taekwondo branşında yapılan gösteri ile açılış töreni sona erdi.

Bu yıl Yaz Spor Okullarında 34 branşta kayıt olması halinde faaliyet gösterilecek.

Futbol, basketbol, hentbol, badminton, atletizm, bedensel engelliler, bilardo, bisiklet, bocce, boks, vuşu, cimnastik, çim hokeyi, dart, voleybol, yüzme, tenis, tekvando, su altı sporları, satranç, oryantiring, özel sporcular, muay thai, okçuluk, masa tenisi, kick-boks, karate, judo, işitme engelliler, izcilik, halter, halk oyunları, görme engelliler ve güreş branşlarında yapılacak çalışmalara kayıtlar dün itibari ile başladı. Sporcu velileri çocuklarını istedikleri branşlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne giderek gerekli belgeleri doldurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Branşların çalışma programları önümüzdeki günlerde açıklanacak.