Yaz Spor Okulları’na ortak açılış

YÜKSEL BASAR

Yaz Spor Okulları bu yıl Çorum Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortak açılışı ile start aldı.

Cumartesi günü Millet Bahçesi’nde düzenlenen açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile Yaz Spor Okullarında görev yapan antrenörler sporcular ve veliler yoğun ilgi gösterdi. İki kurumda yaklaşık 10 bin genç yazı spor yaparak geçirecek.

Müzik dinletisi, Halk oyunları ve spor aktivitelerinin yer aldığı şölene sporcu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar çocukların ve gençlerin en az bir spor branşı ile ilgilenmesini istedi.

Çorum Belediyesi’nin spora yönelik yatırımları ile şehrimizde spora erişimin kolaylaştığını belirten Çağlar, “Yaz spor okullarında 33 branşta 10 bine yakın genç spor yapma imkanı buluyor. İlimizi spor şehri yapan, gençlerin ağabeyi kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptığı konuşmada, spor alanında tesisleşemeye büyük önem verdiklerini vurguladı. Mahallelerde semt sahaları ve spor salonları yapıldığını belirten Aşgın “Şehir stadyumu tamamlanarak hizmete açıldı. 3 bin 600 kişilik spor salonumuz yapılıyor. 4 adet semt sahası hizmete açıldı. İki adet nizami futbol sahası açılışa ve iki adet yüzme havuzu tamamlandı, açılışa hazır.” dedi.

Çorum’da bu yıl ilk defa Çorum Belediyesi, Valilik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklığında yaz spor okulu açtıklarını belirten Başkan Aşgın “10 bin aşkın sporcuya el ele gönül gönüle hizmet veriyoruz. Bu da işbirliğinin en önemli örneğidir. Şehrimizi spor şehri yapacağız ve büyük sportif başarılara hep birlikte imza atacağız.” dedi.

Yaz spor okulları açılış şöleni daha sonra branşların gösterileri ile sona erdi. Tören sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın da yer aldı takımlar basketbol oynadı, curlingi oynadı ve çalışma yapan çocuklara eşlik ettiler.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 10:59