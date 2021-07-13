Yaz Spor Okullarına renkli açılış

Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış töreni yapıldı.

14 Haziran’da başlayan çalışmalar sonucunda Buhara Kapalı Pazar Yerinde yapılan açılış törerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay ve Mustafa Alagöz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdel, Belediye Spor Müdürü Nadir Solak ile davetliler ve branşlarda çalışma yapan antrenör ve sporcular katıldı.

Halk Oyunları gösterisi ile başlayan açılış töreninde daha sonra ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ile Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer kısa bir konuşma yaptılar. Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından faaliyet gösteren masa tenisi, judo, cimnastik, yüzme, güreş, taekwondo ve boks branşlarında sporcular antrenörler gözetiminde gös terilerini sundular.

Kalabalık bir izleyicinin takip ettiği açılış töreni sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Fotoğraf çekimi sonunda minik sporcuların Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile selfi çektirebilmek için sıraya girdiler. Büyük ilgi nedeni ile Başkan Aşgın tören alanından ayrılmakta zorlandı.

Çorum Belediyesi Yaz Spor Okullarında 19 branşta toplam 1217 kayıtlı sporcu çalışmalara katılıyor. 8-11 Haziran’da başvurusu alınan ve 14 Haziran’da başlayan çalışmalar Buhara Kültür Merkezi. Ulukavak ve Kale Mahalle Spor Tesislerinde atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, bowling, cimnastik, dart, fitness, futsal, güreş, halk oyunları, judo, karade, masa tenisi, satranç, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında çalışma yapılıyor.