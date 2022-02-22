‘Yediğimiz gole kadar maçı bitirebilirdik’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe Sivas Belediyespor maçında golü yedikleri dakikaya kadar oyun tek hakimi olduklarını ancak golü yeyip ardından on kişi kalmalarının oyun düzenlerini tamamen bozduğunu söyledi.

Penbe ligde son üç maçlarını kazanmanın verdiği moralle Sivas Belediyespor maçına mutlak galibiyet için çıktıklarını tüm şanssızlıklara ve eksiklere rağmen maçada çok iyi ve istedikleri gibi başladıklarını belirterek ‘Kırılma anlarının çok fazla olduğu bir maçı geride bıraktık. İlk dakikadan golü yediğimiz dakikaya kadar istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Bu bölümde üç tane net gol pozisyonundan yararlanamadık. Rakib ilk geldiği korner atışından golü buldu. Buna rağmen oyunun kontrolü yine bizde olduğu bölümde çıkarken kaptırdığımız toptan dolayı kırmızı kart görerek sahada on kişi kaldık.

Bu dakikadan itibaren oyun düzenimizi değiştirdik. İkinci yarıda hücumsal hamle yapma şansımız sakatlıklar nedeni ile tam istediğimiz gibi olmadı. Eksik olmamıza rağmen ikinci golü yediğimiz dakikaya kadar beraberlik golünü kovaladık ancak olmadı. İkinci golden sonra ise hafta içi maçı düşünerek hamleler yaptık. Ben on kişi kalmalarına rağmen futbolcularımın verdiği mücadeleyi kutluyorum.

Sivas maçını unuttuk ve yarın evimizde oynayacağı Bayburtspor maçını kazanarak bu kaybı telafi etmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak zirveden kopmama adına puan kaybetmek istemiyoruz. Hafta içi olmasına karşın taraftarlarımızdan bu zorlu maçta takımlarına destek olmalarını bekliyoruz’ dedi.