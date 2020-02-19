Yeni bir başlangıç peşindeyiz

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ikinci yarının hafta içi mesaisinde bugün saat 13.30’da Osmanlı Stad’ında Başkent Akademi ile karşılaşacak.

Ligde ilk yarıdaki performansı ile play-off potasında yer alan ve rakiplerine fark atan Çorum FK ikinci yarıdan itibaren yaşadığı büyük düşüş sonunda play-off potasından çıktı. Geçtiğimiz hafta evinde Zonguldak Kömürspor önünde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2 beraberlik ile ayrılarak iki puan kaybeden kırmızı siyahlı takımda geçen sezondan buyana görev yapan Teknik Direktör Bahri Kaya önceki gün yapılan antrenmanın ardından görevi bırakma kararı almıştı.

Bu ayrılığın ardından Çorum FK dün saat 10’da tesislerde Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer yönetiminde yaptığı çalışma ile BAKspor hazırlıklarını tamamladı ve öğleden sonra Ankara’ya gitti.

Kırmızı Siyahlı takım ligde kötü gidişe son vermek ve play-off mücadelesine devam etmek için bugün oynayacağı Bakspor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu maçı muhtemel teknik direktör adaylarınında izleyecek olması nedeni ile futbolcuların daha farklı motive olmaları bekleniyor. Çorum FK’da bu zorlu maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ev sahibi Başkent Akademi ise ligde düşme hattında bulunuyor ve evindeki bu maçı kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Pendikspor ile zorlu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı siyahlı takım Çorum maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. BAKSpor’da kırmızı kart cezalısı Ahmet Sun dışında eksik futbolcu bulunmuyor.