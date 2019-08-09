Yeni Çorumspor başkanını seçti

Yeni Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu yapıldı. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Yeni Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda yapılan genel kurulda başkanlığa Hamit Işık seçilirken bu seferde Olağanüstü Genel Kurul kararı alınacağı belirtildi.

Yeni Çorumspor’u sahipsiz bırakmamak adına geçici olarak görevi devraldıklarını belirten Hamit Işık, ay sonunda Olağanüstü Genel Kurul yapacaklarını ifade etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının Divan Başkanlığı’nı Hasan Eker yaparken, katip üyelikleri ise Özgür Yıldırım ve Akın Parmaksız seçildi.

YENİ ÇORUMSPOR A.Ş DERNEĞE DEVREDİLDİ

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Yeni Çorumspor A.Ş’nin derneğe devredilmesi oylandı. Oy birliği ile Yeni Çorumspor A.Ş, derneğe devrildi.

Toplantının dilek ve temennileri bölümünde ise bu ay sonunda yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul’a kadar başkanlık yapacak Hamit ışık bir konuşma yaptı.

Ağustos ayının 20’si yada 25’i gibi Olağanüstü Genel Kurul yapmayı planladıklarını belirten Işık, bu süreçte başkanlığı yürüteceğini ve Yeni Çorumspor'un biran önce normalleşmesi adına Kulüp Başkanı sıfatıyla Yeni Çorumspor yönetimine talip olacak olan tüm adaylarla görüşeceğini söyledi.

GÖRÜŞMELER HAKKINDA YAKINDA BİR AÇIKLAMA YAPILACAK

Fatih Özcan, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'la yapılan görüşmeler hakkında önümüzdeki günlerde, kulübün yeni yönetime teslim edilmesinin ardından açıklama yapılacağını kaydeden Işık, şunları söyledi;

“Yıllardır özlemini çektiğimiz 2. Lig’e çıkmamızda ve yüz binlerce Çorumlunun böyle bir başarıyla gurur duymasında Sayın Fatih Özcan'ın büyük katkısı su götürmez bir gerçektir. Öyle ki yıllarca tribünlere gelmeyen bir çok insan Sayın Fatih Özcan'ın Çorum Belediyespor adını değiştirip Çorumspor ruhunu hayata geçirmesiyle tekrar tribünlere gelmiş, her kesimiyle Çorum'u kucaklayan bir takım ortaya çıkmıştı.

Ne var ki; yeni sezon öncesi Başkanımız Fatih Özcan defalarca kez belirtmiş olduğu nedenlerden ötürü aday olmayacağını açıklamıştı. Nitekim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve aday çıkmaması sebebiyle bugüne ertelenen kongremizde Başkanımız Fatih Özcan kararının arkasında durduğunu ve beğenilmese bile herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tüm camiamıza ifade etmişti. Ve bugün kendisi açıklamasında da bahsetmiş olduğu gibi Kulüp Başkanlığına aday olmamıştır. 2 Ağustos tarihinde ertelenen kongremizden bugüne kadar geçen sürede iyi niyetli bir çok adaylık girişimi olsa da somut olarak bir adım atılamamıştır.

Bu nedenle uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Yeni Çorumspor yönetimi kurulu krizini çözmek, sezonun başlamasına çok az bir süre kalması sebebiyle futbol takımımızın yol haritası belirlemek, aynı zamanda Yeni Çorumspor AŞ'nin derneğe devredilmesi sürecinin sezona yetiştirilmesi adına bugün yapılan kongrede Başkanlığa aday olduğumu bilmenizi isterim. Bugün yapılacak kongreden sonra Fatih Özcan Başkanın aday olma ihtimaline karşı aday çıkmayan değerli başkan adaylarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kongrede aday olmaya davet ediyorum. Gerek ortalarda gezen bilgi kirliliği, gerekse Yeni Çorumspor'un biran önce normalleşmesi adına Kulüp Başkanı sıfatıyla Yeni Çorumspor yönetimine talip olacak olan tüm adaylarla görüşeceğimi ve bu süreçle ilgili de yine kulüp başkanı sıfatıyla kamuoyunu bilgilendireceğimi buradan ilan ediyorum.”

YENİ YÖNETİM

Hamit Işık başkanlığında oluşan yeni yönetimde ise şu isimler yer aldı; “Mustafa Ercan, Tuncay Koçak, Hakan Seyrek, Salim Koldaş, Mustafa Özcan, Hasan Serdar Yılmaz.”

Denetim Kurulu; “Dursun Eker, Emin Söğütcü, Celal İrtürk.”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının Divan Başkanlığı’nı Hasan Eker yaparken, katip üyelikleri ise Özgür Yıldırım ve Akın Parmaksız seçildi.

YENİ ÇORUMSPOR A.Ş DERNEĞE DEVREDİLDİ

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Yeni Çorumspor A.Ş’nin derneğe devredilmesi oylandı. Oy birliği ile Yeni Çorumspor A.Ş, derneğe devrildi.

Toplantının dilek ve temennileri bölümünde ise bu ay sonunda yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul’a kadar başkanlık yapacak Hamit ışık bir konuşma yaptı.

Ağustos ayının 20’si yada 25’i gibi Olağanüstü Genel Kurul yapmayı planladıklarını belirten Işık, bu süreçte başkanlığı yürüteceğini ve Yeni Çorumspor'un biran önce normalleşmesi adına Kulüp Başkanı sıfatıyla Yeni Çorumspor yönetimine talip olacak olan tüm adaylarla görüşeceğini söyledi.

GÖRÜŞMELER HAKKINDA YAKINDA BİR AÇIKLAMA YAPILACAK

Fatih Özcan, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'la yapılan görüşmeler hakkında önümüzdeki günlerde, kulübün yeni yönetime teslim edilmesinin ardından açıklama yapılacağını kaydeden Işık, şunları söyledi;

“Yıllardır özlemini çektiğimiz 2. Lig’e çıkmamızda ve yüz binlerce Çorumlunun böyle bir başarıyla gurur duymasında Sayın Fatih Özcan'ın büyük katkısı su götürmez bir gerçektir. Öyle ki yıllarca tribünlere gelmeyen bir çok insan Sayın Fatih Özcan'ın Çorum Belediyespor adını değiştirip Çorumspor ruhunu hayata geçirmesiyle tekrar tribünlere gelmiş, her kesimiyle Çorum'u kucaklayan bir takım ortaya çıkmıştı.

Ne var ki; yeni sezon öncesi Başkanımız Fatih Özcan defalarca kez belirtmiş olduğu nedenlerden ötürü aday olmayacağını açıklamıştı. Nitekim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve aday çıkmaması sebebiyle bugüne ertelenen kongremizde Başkanımız Fatih Özcan kararının arkasında durduğunu ve beğenilmese bile herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tüm camiamıza ifade etmişti. Ve bugün kendisi açıklamasında da bahsetmiş olduğu gibi Kulüp Başkanlığına aday olmamıştır. 2 Ağustos tarihinde ertelenen kongremizden bugüne kadar geçen sürede iyi niyetli bir çok adaylık girişimi olsa da somut olarak bir adım atılamamıştır.

Bu nedenle uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Yeni Çorumspor yönetimi kurulu krizini çözmek, sezonun başlamasına çok az bir süre kalması sebebiyle futbol takımımızın yol haritası belirlemek, aynı zamanda Yeni Çorumspor AŞ'nin derneğe devredilmesi sürecinin sezona yetiştirilmesi adına bugün yapılan kongrede Başkanlığa aday olduğumu bilmenizi isterim. Bugün yapılacak kongreden sonra Fatih Özcan Başkanın aday olma ihtimaline karşı aday çıkmayan değerli başkan adaylarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kongrede aday olmaya davet ediyorum. Gerek ortalarda gezen bilgi kirliliği, gerekse Yeni Çorumspor'un biran önce normalleşmesi adına Kulüp Başkanı sıfatıyla Yeni Çorumspor yönetimine talip olacak olan tüm adaylarla görüşeceğimi ve bu süreçle ilgili de yine kulüp başkanı sıfatıyla kamuoyunu bilgilendireceğimi buradan ilan ediyorum.”

YENİ YÖNETİM

Hamit Işık başkanlığında oluşan yeni yönetimde ise şu isimler yer aldı; “Mustafa Ercan, Tuncay Koçak, Hakan Seyrek, Salim Koldaş, Mustafa Özcan, Hasan Serdar Yılmaz.”

Denetim Kurulu; “Dursun Eker, Emin Söğütcü, Celal İrtürk.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 19:44