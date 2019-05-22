Yeni Çorumspor'dan duyuru

Yeni Çorumspor basın departmanı takımımızın cuma günü oynayacağı final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni Çorumspor'dan duyuru

Takımımızın Cuma günü Serik Belediyespor ile oynayacağımız final maçının bilet fiyatları belli oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçta taraftarlarımız için 7 bin koltuk ayrıldı. Maraton tribünün 15, kale arkası tribün 1 O lira olarak açıklanan biletler www.passo.com. tr adresinden de satışa sunuldu. Bununla birlikte Adana'da belirlenecek bir merkezde de bilet satışı gerçeleşecektir. Maça gelecek taraflarımızın bilet almadan önce kimlik göstermesi zorunlu olduğundan kimilerinizi unutmamanızı hatırlatmak isteriz. Maça gelmek isteyen engelli taraftarlarımızın bilederi de Adana Valiliğinde muhafaza edilmektedir. Kentimizde de bilet satışı yarından itibaren Vergi Dairesi yanında bulunan Stüdyo Emre önünde satışa sunulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 17:28
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YORUMLAR
Ati
Ati - 6 saat Önce

Başarılar gobeller

Hattusa corumspor 19
Hattusa corumspor 19 - 3 saat Önce

Özveri çaba istek azim onurlu duruş taktik planlar hakeden Corumsporun olsun yolun bahtin ve şansın açık olsun bunca basarılar 19

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