Yeni Çorumspor'dan duyuru

Takımımızın Cuma günü Serik Belediyespor ile oynayacağımız final maçının bilet fiyatları belli oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçta taraftarlarımız için 7 bin koltuk ayrıldı. Maraton tribünün 15, kale arkası tribün 1 O lira olarak açıklanan biletler www.passo.com. tr adresinden de satışa sunuldu. Bununla birlikte Adana'da belirlenecek bir merkezde de bilet satışı gerçeleşecektir. Maça gelecek taraflarımızın bilet almadan önce kimlik göstermesi zorunlu olduğundan kimilerinizi unutmamanızı hatırlatmak isteriz. Maça gelmek isteyen engelli taraftarlarımızın bilederi de Adana Valiliğinde muhafaza edilmektedir. Kentimizde de bilet satışı yarından itibaren Vergi Dairesi yanında bulunan Stüdyo Emre önünde satışa sunulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 17:28